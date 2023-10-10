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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هل ينجح العلماء في إنتاج السمك على سطح القمر ؟

سطح القمر
سطح القمر

يسعى علماء لإنتاج السمك على سطح القمر بدراسة مقاومة بيض سمك القاروص للتغيرات في الجاذبية في واقعة هى الأولى من نوعها 

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وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية ، قال سيريل برزيبيلا، وهو باحث في علم الأحياء البحرية لدى معهد الأبحاث الفرنسي لاستغلال البحار، نشر حديثًا مقالة عن هذا الموضوع في مجلة «فرونتيرز إن سبايس تكنولوجيز»، إنّ «هذه المسألة واعدة جدًا»

تركيب قاعدة على القمر
وأطلق الباحث المتخصص في تربية الأحياء المائية برنامج «لونر هاتش»، في عام 2019، مستجيبًا بذلك إلى دعوة أطلقتها وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) لتقديم أفكار في شأن تركيب قاعدة على القمر.


وأكد: «مع إعادة إحياء السباق نحو القمر، نتساءل كيف سنمكّن رواد الفضاء من تناول الطعام على سطحه»، مضيفًا «تعمل كل الدول راهنًا على إنتاج السلطات أو الطماطم في الفضاء، لكنّ هذه الأطعمة خالية من ألياف مهمة وأحماض أمينية من أصل حيواني، ولن يُتاح أمام رواد الفضاء تاليًا نظام غذائي متوازن».


وأوضح: «كذلك، إنّ تربية الحيوانات على بُعد 360 ألف كيلومتر من الأرض، قد تشكل عاملًا نفسيًا مهمًا».

وتعتمد الفكرة على أن يُرسَل إلى القمر حوض أسماك صغير يبلغ طول كل جانب منه عشرة سنتيمترات ويحتوي على مئتي بيضة سمكة.. وستنمو الأسماك في نظام لتربية الأحياء المائية مغلق ويُزوّد بالمياه الموجودة على القمر

السمك سطح القمر سمك

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