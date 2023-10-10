الوطنية للانتخابات: لم يتقدم أحد بطلب ترشح على منصب الرئيس في اليوم السادس

أكد المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه لم يتقدم أحد بطلب ترشح على منصب رئيس الجمهورية في اليوم السادس من عمل لجنة تلقي أوراق الترشح.

وقال أحمد بنداري في كلمته في مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات: "لدينا 3 طلبات ترشح فقط".

وأضاف أحمد بنداري:" نحن ملتزمون بالموعد المحدد للجدول الزمني الذي تم إعلانه وينتهى عمل لجنة تلقي أوراق الترشح يوم 14 أكتوبر".

وكثفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من تواجدها بمحيط مقر الهيئة الوطنية للانتخابات في شارع قصر العيني، بالتزامن مع فتح باب تلقي طلبات المرشحين، حيث نشرت الأجهزة الأمنية قواتها على مداخل ومخارج الهيئة.

وتستقبل الهيئة أوراق المرشحين أو وكلائهم يوميا حتى في الإجازات الرسمية، من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساء، عدا اليوم الأخير، عندما يتم سحب النماذج الخاصة بطلب الترشيح للتوقيع عليها، داخل قاعة كبيرة بمقر الهيئة والتي تم تجهيزها بأحدث الأجهزة.