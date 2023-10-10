زيادة المعاشات والصرف بهذا الموعد |تفاصيل

قدمت ياسمين فتح الله مذيعة موقع صدى البلد تغطية خاصة حول أصحاب المعاشات وأسرهم الذين ينتظرون صرف معاش في شهر نوفمبر بالزيادات الجديدة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعمل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على تطبيقها، من جميع منافذ الصرف وفروع بنك ناصر الاجتماعي بمختلف المحافظات والتى كان من المقرر تطبيقها من بداية شهر أكتوبر الحالى، ولكن سيتم صرفها في شهر نوفمبر.

وبذلك سيتم صرف زيادتين أول شهر نوفمبر لجميع المستحقين للمعاشات، البالغ عددهم 11 مليون صاحب معاش ومستفيد، وهى عباره عن الـ300 جنيه المستحقة عن شهر أكتوبر ولم يتم صرفها والـ300 جنيه الأخرى المستحقة عن شهر نوفمبر.

وأيضا تمت زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلا من 3500 جنيه، لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق .

ومن جانبها قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن القرارات الرئاسية التي صدرت تهدف لتحقيق الحماية الاجتماعية في ظل ارتفاع الأسعار وأشارت الى ان هذه القرارات تغطي فئات عديدة مثل أصحاب المعاشات والموظفين الدولة والصحفيين، والزيادة الجديدة للمستفيدين من تكافل وكرامة.

وأوضحت ان قرارات الرئيس شملت زيادة الحد الأدنى للأجور من 3.5 لـ4 آلاف جنيه، وأيضا الزيادة الجديدة للمستفيدين من معاش تكافل وكرامة بنسبة 15%، حيث وصل عدد المستفيدين لأكثر من 5 ملايين، والحد الأدنى لما تحصل عليه الأسر يقدر بـ650 جنيها، إضافة لمجانية التعليم لأي أسرة تحصل على معاش تكافل وكرامة.

