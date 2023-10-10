الطرق والكباري: انتهاء مشروع الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري .. العام المقبل

أعلن اللواء حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، انتهاء مشروع الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري، في النصف الثاني من عام 2024، مؤكدا أن نسبة تنفيذه بلغت 40% للمحطات.

وقال رئيس الهيئة، في تصريحات صحفية له اليوم خلال جولته التفقدية بالطريق الدائري بعد تطويره اليوم الثلاثاء، إنه سيتم إنشاء مواقف عند محطات الأتوبيس الترددي للملاكي والميكروباص أسفل الطريق الدائري، ذاكرا أنه سيتم تشغيل 100 أتوبيس بالمرحلة الأولى بإجمالي 36 محطة.

وأضاف أن تكاليف تطوير المرحلة الأولى من الطريق الدائري بلغت حوالي ١٢ مليار جنيه، وأن تكلفة المرحلة الثانية من الطريق الدائري في المسافة من الطريق الزراعي حتى الصحراوي، قائلا إن أعمال تطوير الطريق الدائري ساهمت في زيادة معدلات سهولة الحركة في المناطق التي تم الانتهاء منها، مع استكمال إنشاء طريق سطحي يوصل التقاطعات ببعضها على الطريق الدائري.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن حجم تعويضات تنفيذ المرحلة الأولى والثانية من توسعات مشروع الطريق الدائري وصلت إلى 25 مليار جنيه، وجاري حصر عقارات نزع عقارات المرحلة الثانية، حيث إن المسافة المتبقية من الطريق الدائري طولها 34 كيلومترا، ويستغرق تطويرها عامين، موضحا أن تطوير الطريق الدائري واجه العديد من الصعوبات الكبيرة، في ظل استمرار العمل بالطريق وعدم تعطيل الحركة المرورية.

من جهته، قال رئيس الإدارة المركزية لمشروع تطوير الطريق الدائري، ضياء الدين مصطفى، إن تكاليف تطوير المرحلة الأولى من الطريق الدائري بلغت حوالي 12 مليار جنيه، والقطاع المتبقي من الطريق الزراعي حتى الطريق الصحراوي تتكلف تقريبا 25 مليار جنيه.

وأضاف أن حجم الحركة المرورية على الطريق الدائري قبل التطوير كانت 220 ألف مركبة يوميا، بما لزم التدخل لتوسعة الطريق، معلنا عن أن أعمال التطوير بدأت في الأجزاء الأكثر تضررا، مثل الأوتوستراد والمريوطية، وفي المرحلة الثانية من الطريق الزراعي حتى الطريق الصحراوي.

فيما أوضح مدير مشروعات الطريق الدائري، تفاصيل تنفيذ مشروع الأتوبيس الترددي، محمود الشيخ، أن اختيار المحطات تم وفقا للأماكن السكانية الكثيفة السكان والقريبة من محطات النقل الجماعي، وسيتم الوصول إليها إما من خلال أنفاق أو من خلال كوبري علوي، مؤكدا أن عدد المحطات يبلغ 49 محطة.

ولفت الشيخ إلى أنه جاري تنفيذ 36 محطة مرحلة أولى، تنتهي في 30 يونيو 2024، وهي محطات معزولة ومنفصلة عن حركة المركبات، وسيتم تشغيل أتوبيس بزمن تقاطر إلى 10 دقائق.