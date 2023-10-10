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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ندوة نقدية: العرض المسرحي حريم النار نقل البيئة المصرية بشكل مميز

العرض المسرحي حريم
العرض المسرحي "حريم النار"

أشاد نقاد بالعرض المسرحي "حريم النار" ونجاحه في نقل النص من البيئة الإسبانية إلى المصرية بكل أشكالها وصورها بشكل مميز، واصفين إياه بالعرض الرائع.


جاء ذلك في ندوة نقدية أدارها الكاتب سامح عثمان، بمشاركة الناقد محمد مسعد، والمخرج المسرحي حمدي حسين عقب عرضه من قبل فرقة السويس في اليوم التاسع من المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته الـ30 (دورة الكاتب أبو العلا السلاموني) التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة.


وقال الكاتب سامح عثمان "إن النص أيقونة لشاذلي فرح، مأخوذ من الأجواء العامة للكاتب الإسباني " لوركا " وله فكرة سحرية مستمدة من صعيد مصر الداخلي"، مشيدا بمستوى التمثيل وخاصة شخصية (روح)".


وأضاف "سَعدت بتقديم فرقة السويس للعرض بنوادى المسرح بإمكانيات قليلة، وهو في مجمله رائعا بالنسبة لمشروع النوادي".


من جانبه.. أشاد المخرج حمدي حسين بأداء الأبطال والدراماتوج الذي تمكّن من نقل النص من البيئة الإسبانية للمصرية بكل أشكالها وصورها بشكل مميز، واستطاعت المخرجة أن تقدم صورة ممتازة على خشبة المسرح من خلال الاستعانة ببعض عناصر الديكور المسرحي.


ومن ناحيته..أوضح الناقد محمد مسعد أن العرض قائم على استعراض حكاية لها بداية ووسط ونهاية من خلال مشاهد متتابعة ذات طابع تعبيري، وساعد في الحفاظ على ذلك .. النص الذي كتبه "فرح" وطرح من خلاله فكرة العالم المغلق المتمثل في الأم التي غلقت الباب على بناتها إلى أن فقدن قيمة الحياة، ووصل الحال بهن بالتفكير في الموت.


والعرض مأخوذ عن مسرحية " بيت براند ألبا" للكاتب الإسباني فيديركو لوركا، ويتناول الصراعات والمشكلات التي تعاني منها المرأة من قسوة وقمع للمشاعر والحريات نتيجة العادات والتقاليد، فنجد الأم (فتحية شلقم) تحرم بناتها الخمس من مباهج الحياة، فالملابس الملونة ممنوعة، تناول بعض الأكلات ممنوع، الغناء وحتى الكلام بصوت عال، لاعتقادها أن ذلك بهدف الخوف عليهن وإرضاء للمجتمع الذي قهرها من قبل. 


وتتوالى الأحداث حتى يظهر فجأة "رجل" في حياتهن، للارتباط بإحدى الفتيات لمالها وليس لأنه يحبها، ويشعرن جمعيهن بالحب والمشاعر تجاهه، فهو الرجل الوحيد الذي دخل المنزل، ويظهر العرض الصراع النفسي الذي تسبب في خلق نفسيات مريضة وضعيفة، فكل فتاة تسعى لتحقيق أحلامها من خلال فارس أحلام غير واقعي هربا من الواقع المؤلم.


و"حريم النار" أداء سماح ممدوح، وسلوى عمر، وحبيبة أشرف، وشمس محمد، وفاطمة مصطفى، وروان فؤاد، ودميانا عدلي، وحنان بدوي، وشذى الجندي، وأميرة سيد، وحنين صلاح، وچيهان غريب، ومن تأليف شاذلي فرح وإخراج حنان بدوي.


وأقيم العرض بحضور لجنة التحكيم المكونة من أحمد مجاهد رئيس اللجنة، وصبحي السيد، الموسيقار وطارق مهران، والمخرج ناصر عبد المنعم، والمخرج عادل حسان، والمخرج محمد طايع مدير ومقرر المهرجان، ونخبة من النقاد والمسرحيين.


ويقام المهرجان الختامي لنوادي المسرح بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، وتنظمه الإدارة العامة للمسرح، ويشارك به هذا العام 27 عرضا مسرحيا من مختلف أقاليم مصر يستمر عرضها حتى منتصف أكتوبر الحالي، ويصدر عنه نشرة يومية، بالإضافة لكتيب وندوات تعقب العروض يشارك بها نخبة من النقاد والمسرحيين.


كما تقام ورش في الفترة الصباحية عن الفلسفة النوعية لعروض نوادي المسرح حول "البناء الدرامي المغاير في عروض نوادي المسرح نصًا وصورة يقدمها مجموعة من المدربين المتخصصين.

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