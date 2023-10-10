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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تطورات طوفان الأقصى.. اجتماع عاجل لمجلس الوزراء الأمني لإسرائيل

اجتماع عاجل لمجلس
اجتماع عاجل لمجلس الوزراء الأمني لإسرائيل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن مجلس الوزراء الأمني لإسرائيل سيجتمع اليوم الساعة 7:30 بالتوقيت المحلي بعد التطورات الاخيرة في عملية “طوفان الأقصي” للمقاومة الفلسطينية.

 

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية بأن هناك قصفا شديدا من قبل صواريخ المقاومة الفلسطينية على مستوطنة عسقلان، وذلك بعد إعلان كتائب القسام استهداف مباشر ومكثف لتلك المستوطنة، ومطالبة أهلها بالخروج منها. 

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وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أيضا، أنه أيضا تم تفعيل صافرات الإنذار في مناطق الشمال الإسرائيلي، وذلك بمنطقة وادي عارة في باقة الغربية وبجات، وبالتزامن مع ذلك، تم إطلاق صفارات الإنذار في السامرة لكل من منشيه، حنانيت، شاكيد وريحان.

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