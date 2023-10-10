عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الخارجية يبحث مع نظيره البولندى تطورات الأوضاع فى قطاع غزة .. فيديو

وزيرا الخارجية المصري
وزيرا الخارجية المصري والبولندى

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلاً يفيد أن وزيرى الخارجية سامح شكري ونظيره البولندى يبحثان هاتفياً التطورات الجارية بقطاع غزة والتصعيد الخطير بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي خلال الأيام الماضية.

txt

فلسطين.. ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 830 شهيدا و4250 مصابا

txt

انتهاكات لا تحصى.. نرصد بالأرقام جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين

 

وتعقد جامعة الدول العربية، اجتماعا طارئا ودورة غير عادية  لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري غدا الأربعاء، لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وسبل التحرك السياسي العربي للتصدي لهذا العدوان، وذلك بناء على طلب دولة فلسطين من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك وفقا لما أعلنه السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية.

وتنفذ إسرائيل هجوما غاشما وغارات مستمرة على قطاع غزة في عملية أسمتها "السيوف الحديدية" قصفت فيها حتى الآن مئات الأهداف داخل قطاع غزة في واحدة من أكبر الهجمات التي تشنها إسرائيل منذ أكثر من 20 عاما تستهدف فيها البنى التحتية لقطاع غزة، والذي راح ضحيته حتى الآن استشهاد نحو 788 شهيدا وأكثر من 4100 جريح ومصاب وفقا للمصادر الرسمية الفلسطينية.

الاحتلال الاسرائيلي الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي الخارجية المصري العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة جرائم الاحتلال الإسرائيلي حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور خطير.. البنتاجون يعلن وصول قوات أمريكية لـ إسرائيل لتنفيذ عملية عسكرية

بيان فلسطيني عاجل بشأن النزوح من غزة إلى سيناء وفكرة الوطن البديل

600 جنيه| تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

بقرار من الحكومة.. انخفاض سعر السكر رسميا فى هذا الموعد.. تفاصيل

لا تهاون في الأمن القومي..رسائل قوية للرئيس السيسي بعد العدوان على غزة

مصادر رفيعة المستوى: سنتصدى بقوة لمساعي إسرائيل لتوطين أهالي غزة فى سيناء

600 جنيه منحة جديدة.. مفاجأة سارة لهؤلاء

ليست عسكرية أو سياسية.. ضربة جديدة قاصمة لإسرائيل بسبب عملية طوفان الأقصى

ترشيحاتنا

الهيئة الوطنية للانتخابات: أحد راغبي الترشح للرئاسة طلب استثناءات ومعاملة خاصة

الوضع يزداد سوءا.. بيان عاجل من وزارة الصحة الفلسطينية

الانتخابات الرئاسية٢٠٢٤..بيان عاجل من الهيئة الوطنية فى طلبات الاستثناءات

حنان البلخي تفوز بمنصب المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية

10 لقطات بارزة من مركز زوار القبة الضريحية لمسجد الإمام الشافعي |شاهد

بعد قصف معبر رفح.. شاحنات غذائية مصرية تعود أدراجها كانت في طريقها لغزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أسطوري.. زوجة تامر عاشور تخطف الأنظار من حفل عقد قرانها

تامر عاشور بيفرح.. لقطات من عقد قرانه على المذيعة نانسي نور| صور

في أمس الحالة للدعاء.. تطورات الحالة الصحية لـ هاني الناظر

بعد انباء زواجها من تامر عاشور..20 صورة لنانسي نور تكشف من هى؟

فيديو

زيادة المعاشات والصرف بهذا الموعد |تفاصيل

الأهلي جاهز.. ماذا قال أحمد فتوح لمسئولي الزمالك في اجتماعه الأخير/ فيديوجراف

تفاصيل استشهاد مصريتين جراء الاعتداء الإسرائيلي على غزة

ارتفاع قت.لى إسرائيل إلى ألف شخص .. وغارات تهدم مسجدين بغزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ