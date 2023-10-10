جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف جنوب لبنان

في خبر عاجل، نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي قام بإطلاق نيران المدفعية بشكل مكثف على جنوب لبنان منذ قليل.

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية، أن هذا القصف المكثف، جاء ردا من الجيش الإسرائيلي على إطلاق قذائف باتجاه الجليل الغربي.