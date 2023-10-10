عزة مصطفى: الرئيس السيسي قال تصريحات في منتهي الأهمية

حذرت الإعلامية عزة مصطفى، من مؤامرة تتم ضد الدولة المصرية وتهجير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة إلى سيناء.



وأضافت الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن :"خلو بالكم نمر بأخطر المؤامرات على سيناء، ومصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب أطراف أخرى".



أبرز تصريحات الرئيس السيسي

وتابعت عزة مصطفى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال تصريحات في منتهي الأهمية وعبرت عن موقف صارم، وأن تداعيات التصعيد تطول أمن واستقرار المنطقة ومصر تكثف اتصالاتها لحقن الدماء".

