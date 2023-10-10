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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

زعيمتهم سيدة.. الحبس 6 سنوات لـ3 متهمين خطفوا شخصا بالبدرشين

محاكمة
محاكمة

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، 3 متهمين بينهم سيدة، بالسجن 6 سنوات لاتهامهم بخطف أحد الأشخاص بسبب خلافات مالية بينهم في البدرشين.

واتهمت النيابة العامة في القضية رقم 51172 لسنة 2022، المتهمين بخطف المجني عليه محمد. م، بعد أن اقتحموا منزله واصطحبوه عنوة داخل سيارة، واتجهوا به إلى منزل المتهمة الحادية عشرة بسبب خلافات مالية بينهم.

وأضافت تحقيقات النيابة العامة أنّ المتهمين أجبروا المجني عليه بعد التعدي عليه بالضرب وتهديده بالإيذاء على توقيع إيصالات أمانة وتحرير عقود بيع لهم، والتعدي على حرمة حياته، وأن المتهمين احتجزوا المجني عليه دون وجه حق، أو أمر من الحكام باحتجازه.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة تلقت بلاغًا من أسرة المجني عليه، يفيد بأن 3 أشخاص خطفوه من داخل منزله، بسبب خلافات مالية بينهم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتم القبض على المتهمين وتحرر المحضر اللازم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة وأحالتهم إلى محكمة التي أصدرت حكمها الصادر.

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