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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خالد الجندي يدعو لمصر وشعبها وفلسطين وأهلها.. اللهم سدد رميهم

فلسطين
فلسطين

استهل الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، بالدعاء لمصر ورئيسها وجيشها وشرطتها وشعبها، والدعاء لأهل فلسطين.

وقال عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، فى دعائه: "اللهم احفظ بلادنا وشعبنا وجيشنا، وشرطتنا ورئيسنا، اللهم ببركة الصلاة على نبيك الكريم، احفظ شعبنا فى فلسطين، اللهم سدد رميهم، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم نسألك تعينهم على أعدائهم، وصلاة سلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم".

مؤامرة صهيونية

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، إن هناك مؤامرة صهيونية، ودول كاملة تشجع مشروع صهيونى، لزحزحة الفلسطينين عن أرضهم باتجاه سيناء، لافتا إلى أن كل المصريين يرفضون حل المشكلة الفلسطينية على حساب السيادة المصرية.

أوضح  عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: "الفلسطينيون لا يرضون وطن بديل، وهذا الكلام لن يحدث أبداء، كل فلسطينى يدرك تماما إن روحه ثمنا بسيط لتراب أرضه".

وتابع: "نقول لا وألف لا، كل مصرى لديه الأمانة والنزاهة يرفض حل المشكلة الفلسطينية على حساب السيادة المصرية، والله لا توجد دولة فى الكوكب دفعت من أجل القضية الفلسطينية مثل مصر، ولا يوجد دولة فى العالم دفعت من دم شهدائها للقضية الفلسطينية إلا مصر".

خالد الجندي فلسطين القضية الفلسطينية مصر

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