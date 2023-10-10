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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فشل كبير.. بيان عاجل من الصليب الأحمر بشأن الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة

طوفان الأقصي
طوفان الأقصي

قال مسؤول في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن منظمته تجري اتصالات مع حماس ومسؤولين إسرائيليين بشأن الوصول إلى الأسرى، لكنها لم تنجح حتى الآن في الحصول عليها.

 

وقال فابريزيو كاربوني، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط للجنة الدولية للصليب الأحمر، إن ذلك يشمل الأسرى الإسرائيليين لدي حماس خلال توغلها غير المسبوق داخل إسرائيل من قطاع غزة.

وأضاف: "طلبنا الوصول للأسري… نطلب أيضًا أن تتاح للمدنيين الذين تم أسرهم فرصة التواصل مع عائلاتهم وإخبارهم أنهم آمنون وبصحة جيدة، كما نطلب إطلاق سراح بعض الأشخاص الذين ليس لديهم ما يفعلونه في السجن أو لا ينبغي القبض عليهم”.

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