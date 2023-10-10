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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

حزب المصريين الأحرار: ندعو لوقف العنف وحقن دماء المدنيين والأبرياء بفلسطين

الدكتور عصام خليل
الدكتور عصام خليل مع الزميل حسن رضوان

يُتابع حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، باهتمام بالغ تطورات الأوضاع في المنطقة وتصاعد الوتيرة التي تشهدها الساحة الفلسطينية وما لها من تداعيات؛ وإذ يثمن الحزب رئيسًا وأعضاء الموقف والجهود المصرية العظيمة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحقن دماء المدنيين والحفاظ على أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

 سلامة واستقرار الأمن القومي المصري 

وقال الحزب في بيان صحفي – اليوم الثلاثاء – إن سلامة واستقرار الأمن القومي المصري من أولويات القيادة السياسية المصرية ولعل تصريح الرئيس واضح لاريب فيه بأنه لا تهاون أو تفريط فى أمن مصر القومي تحت أي ظرف، ونؤكد أن الشعب المصرى العظيم والصلد يدافع عن بلاده حتي الرمق الأخير دون هوادة.

وأضاف «المصريين الأحرار»، أن سبق وحذرنا مرارًا من استهداف مصر الحبيبة بالعديد من المؤامرات ووجود محاولات عديدة للنيل من صمام أمان الوطن ممثل في شخص الرئيس عبد الفتاح السيسي لما يملك من مقومات ورؤية تحافظ علي مصر من الانزلاق في منعطف خطير - ولم يعبأ الكثيرين بينما وصلت حد التجريح فيما نقول رغم أنها مبنية على دراسة وقراءة للمشهد العام عالميًا وإقليميًا ومحليًا.

ويؤكد حزب المصريين الأحرار أن أعتباره  عبد الفتاح السيسي مرشحا رئاسيا له والتعامل من هذا المنطق مبني على عدة دراسات ورؤية غايتها سلامة مصر المخاطر وضمان استقرارها الداخلي والحدودي والتي ليست مجالاً للحياد أو المهادنة وبطبيعة الحال لن يتهاون مواطن مصري في حقه ومقدراته.

وتساءل الحزب لماذا تلتهب المنطقة بأثرها تضج بأصوات البارود ودماء الكثيرين في ذاك التوقيت تحديدا لعلها علامة مصدقة بأن هناك مخططات تستهدف اثارة القلاقل بالمنطقة تزامنًا مع إجراء استحقاق هو الأهم والأكبر في مصر بانتخابات رئاسة الجمهورية؟!

ودعا حزب المصريين الأحرار، جميع القوى الدولية والمؤسسات التي طالما تعلو أصواتها بالمناداة بحقوق الإنسان الاضطلاع بدورها وجميع الأطراف الإقليمية المؤثرة من أجل التوصل لوقف فوري للعنف، وتحقيق تهدئة تحقن دماء المدنيين والأبرياء، وتسوية القضية الفلسطينية عن طريق المفاوضات التي تفضي إلى السلام العادل وإقامة الدولة الفلسطينية.

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