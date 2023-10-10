بعد قصف عسقلان بالصواريخ.. مصرع إسرائيليين وعشرات المصابين |فيديو

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، وقوع قتيلان وعشرات المصابين في عسقلان جراء قصف حركة المقاومة الفلسطينية حماس المستوطنة بعشرات الصواريخ.

وأضافت مصادر عبرية، أن أن هناك فوضى عارمة واستنفار إسرائيلي في عسقلان عقب الرشقة الصاروخية الفلسطينية الأخيرة.

وأظهرت مقاطع فيديو علي منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، لحظة سقوط صواريخ المقاومة الفلسطينية علي مستوطنة عسقلان بعد انتهاء المهلة التي حددتها حماس.

https://x.com/AljnralW/status/1711763036078272635?s=20

https://x.com/AljnralW/status/1711762893706768473?s=20

وشنت حماس هجمات صاروخية على عسقلان من قطاع غزة بعد انتهاء المهلة الممنوحة للمستوطنين لمغادرتها حتى الساعة 5 بالتوقيت المحلي.