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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صواريخ المقاومة تشل إسرائيل.. الاحتلال يفرض قيودا على التجمعات والدراسة والأعمال

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن المدارس في جميع أنحاء البلاد ستبقى مغلقة في الأيام المقبلة وسط القتال المستمر بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، حيث تقوم قيادة الجبهة الداخلية بتمديد القيود الحالية.

 

ووفقا لما نشرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل، فإنه بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن فتح الأعمال التجارية جنوب نتانيا وشمال وسط النقب إلا إذا كان هناك إمكانية الوصول بسهولة إلى الملاجئ، كما يقول الجيش.

 

وتقول قيادة الجبهة الداخلية للجيش الإسرائيلي إن التجمعات تقتصر أيضًا على 10 أشخاص في الهواء الطلق و50 شخصًا في الداخل في تلك المناطق.

 

وتضيف قيادة الخط الرئيسي للجيش الإسرائيلي أنه في بلدات شمال إسرائيل القريبة من الحدود مع لبنان، تقتصر التجمعات على 30 شخصًا في الهواء الطلق و300 شخص في الداخل، وتسري القيود حتى يوم الخميس الساعة 6 مساءً، ولكن من المرجح أن يتم تمديدها أكثر وسط القتال.

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