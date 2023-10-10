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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

100 يوم صحة: تقديم 299 ألفا و473 خدمة طبية في المبادرات الرئاسية

صدى البلد

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 299 ألفا و473 خدمة، من خلال حملة «100 يوم صحة» أمس الإثنين 9 أكتوبر، في جميع محافظات الجمهورية.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» تضمنت 7 آلاف و701 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 24 ألفا و90 خدمة.

أضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ4 آلاف و609 مواليد، فيما قدمت 24 ألفًا و429 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 3 آلاف و713 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و6 آلاف و702 خدمة، لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 3 آلاف و184 مواطنا، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ8 آلاف و120 مواطنا.

وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملئ 14 ألفا و332 استمارة استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ 5 آلاف و624 مواطنا.

وتابع «عبدالغفار» أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 80 ألفا، و512 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 102 ألف، و490 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية، 10 آلاف و799 طفلا .

واستطرد «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 3 آلاف و163 خدمة في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 48 ألفا و500 مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».

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