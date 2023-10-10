الاختباء تحت الأرض .. قرار غير مسبوق من الاحتلال الإسرائيلي

أعلن مركز إيخيلوف الطبي في تل أبيب أنه لأول مرة في تاريخه، سيتم نقل أحد أقسامه إلى مستشفى الطوارئ تحت الأرض.

وأضاف أن الجناح الأول الذي يتم نقله هو قسم الطب الباطني من جناح مبنى سوراسكي، وسيتم نقله إلى عدة طوابق تحت الأرض في مرآب السيارات التابع لمبنى سامي عوفر.

ويبدأ نقل المرضى في الساعة 9 صباحًا صباح الأربعاء.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل الإعلام العبرية، بوجود حالة فوضى عارمة واستنفار إسرائيلي في مستوطنة عسقلان عقب الرشقة الصاروخية الأخيرة التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة.

وقالت وسائل الإعلام إن الفوضى العارمة حدثت بسبب عشرات البلاغات الكاذبة من المستوطنين عن مشاهدة مقاتلين فلسطينيين بالمنطقة.