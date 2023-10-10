وطن بديل.. عزة مصطفى تحذر من المخطط الغربي لنسف القضية الفلسطينية

قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي أعاد للسطح مخطط لا تمل أمريكا وإسرائيل والدول الغربية في ترويجه وهو إقامة وطن بديل للفلسطينيين في سيناء.



وأضافت عزة مصطفى، خلال تقديم برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هذا المخطط يعتمد على توطين الفلسطينيين في سيناء بعد نزوحهم من غزة.

ولفتت إلى أن إسرائيل والغرب المتمثل في إسرائيل إلى جانب الدول الأوروبية يستغلون الوضع الإنساني الصعب الذي لحق بالفلسطينيين في إقامة وطن لهم في سيناء.

وأكدت الإعلامية عزة مصطفى، أن سيناريو النزوح قديم ومتفق عليه بين الغرب وهو توطين الفلسطينيين إلى جوار مدينة العريش المصرية وبمرور الوقت تصبح وطنا بديلا.

واستطردت أن هذا الكلام يعني تعدي على السيادة المصرية وينسف القضية الفلسطينية ويشكل تهديدا للفلسطينيين ومنعهم من الحصول على حقهم، حال لم يدافع الفلسطينيين عن أرضهم “يبقى كأنهم سلموا بلدهم تسليم أهالي”.

وشددت الإعلامية عزة مصطفى، على أن هذا المخطط مرفوض من الدولة المصرية وشعب مصر.

