صلاح زيدان: أمراض البروستاتا يمكن علاجها دوائيا

أكد الدكتور صلاح زيدان استشاري أمراض الذكورة، أن أمراض البروستاتا من الأمراض التي تؤرق الرجال، خاصة انه يمكن أن تصيب الشباب،و ليست مقتصرة على كبار السن فقط.



وقال الدكتور صلاح زيدان ، خلال لقائه لبرنامج "طبيب البلد"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامية "شاهيناز جاويش"، ان الالتهاب أو احتقان البروستاتا يصيب الشباب، ويمكن أن يتم العلاج الدوائي لبعض الحالات.



وتابع أن البروستاتا لها دورا كبيرا جدا في تغذية الحيوانات المنوية، موضحا أنها تأتي على هيئة التهابات في السن الصغير ، وتضخم في السن الكبير .