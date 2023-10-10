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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الدقهلية: الأتوبيس النهري مشروع يهدف إلى توفير وسيلة نقل حضارية وترفيهية

محافظ الدقهلية الدكتور
محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار

أكد محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، أن مشروع الأتوبيس النهري من المشروعات القومية التي تهدف إلى توفير وسيلة نقل حضارية ورحلات ترفيهية للمواطنين للحد من التكدس المروري بالشوارع وإتاحة متنفس ترفيهي جديد يتسم بجمال الطبيعة والهواء النقي.

وذكرت المحافظة، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه ذلك جاء خلال لقاء المحافظ مع رئيس الهيئة العامة للنقل النهري بوزارة النقل مفيد صلاح، والوفد المرافق له من الوزارة، ومصطفي راجح رئيس القطاع المالي بالشركة المسئولة عن تشغيل الاتوبيس النهري بالمنصورة والوفد المرافق له، لبحث سير العمل وتعظيم الاستفادة من مشروع تشغيل الأتوبيس النهري بالمنصورة. 


ووجه المحافظ - خلال اللقاء - بضرورة العناية بأماكن انتظار الركاب داخل المراسي لخدمة الركاب حفاظا على المظهر الجمالي والحضاري للمراسي ، بالاضافة إلى استغلال الأتوبيس النهري في الإعلانات المتنوعة لتعظيم موارد المشروع. 

واستعرض مختار الموقف الحالي بالمشروع وذلك بشأن التزام الشركة ببنود التعاقد فيما يتعلق بالصيانة والمستحقات المالية للمحافظة لدي الشركة، مطالبا بضرورة التزام الشركة بكافة بنود التعاقد وسداد كامل مديونية الشركة للمحافظة والبدء في إجراءات الصيانة خلال 45 يوما وإلا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها بالتعاقد، مشيرا إلى أنه في حالة الالتزام وسريان التعاقد يتم دراسة عدد من مقترحات الشركة القائمة على التشغيل لتعظيم الاستفادة من المشروع. 

من جانبه قال رئيس الهيئة العامة للنقل النهري بوزارة النقل إن مراسي الأتوبيس النهري بالدقهلية تعد نموذجا يحتذى به ونطالب أن تنفذه المحافظات التي بها مشروع أتوبيس نهري لما هي عليه من صورة حضارية. 

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