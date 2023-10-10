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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: إزالة 11 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية

حملات إزالة التعديات
حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

أكد محافظ كفر الشيخ، جمال نور الدين، اليوم الثلاثاء، أن حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بقرى سيدي سالم وكفر الشيخ، تمكنت من إزالة 11 حالة تعدٍ في المهد.

وقال رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أيمن خلف الله، إن حملات إزالة التعديات على الرقعة الزراعية أسفرت عن إزالة حالتي تعد بقرية الحدادي على مساحة 20 قيراطا، ومصادرة مواد البناء، وإزالة حالة تعدٍ على الأرض الزراعية بمساحة 300 متر مربع بنطاق الوحدة المحلية بسد خميس.


كما تابع رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ المهندس حسن موافي إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، لـ 9 حالات بقرى مركز كفر الشيخ من المهد، و8 حالات بقرية الحمراوي. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين. 

من ناحية أخرى، أكد رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور عبد الرازق دسوقي، أهمية الحرف اليدوية كونها مشروعات مثمرة للطلبة وريادة الأعمال، بجانب أهميتها الكبيرة في المجتمع، حيث تهتم وزارة التضامن الاجتماعي والجامعة بمبادرة الطالب المنتج وذلك لإعداد وتأهيل وتدريب الكوادر من طلبة الجامعة بهدف تمكينهم اقتصاديا وخلق فرص عمل متنوعة، والتأهيل لسوق العمل من خلال تنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتعرف على طرق ومصادر تمويلها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة فرز دراسات جدوى المشروعات المقدمة ضمن مبادرة "الطالب المنتج"، اليوم الثلاثاء التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، لدعم الطلاب من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، سعياً لتمكينهم اقتصاديا وتعظيم دورهم المجتمعي، وذلك تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتور نيفين القباج، ورئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي، ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إشراف الدكتور أماني شاكر، ومستشار وزارة التضامن الاجتماعي الدكتور صلاح هاشم، وبالتعاون مع قطاع مشروعات البيئة. 

كما أشاد رئيس الجامعة بجهود وحدة التضامن بالجامعة، داعيا الجميع للابتكار والإبداع، موضحاً أنه سيتم تنفيذ العديد من الورش التي تساعد على إكساب المهارات الحرفية، مشيراً الى ان وزارة التضامن الاجتماعي والجامعة تهدف من هذه المبادرة إلى صقل شخصية الطالب والعمل على دعم استقلاليته المادية والاجتماعية، وتنشئة الأجيال القادمة، وبصفة خاصة الأولى بالرعاية، على تنمية روح الابتكار والإبداع وتشجيعهم على الاستثمار في مهاراتهم وقدراتهم.

من جانبها، أشارت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور أماني شاكر، أنه سوف يتم اختيار أفضل 10 دراسات جدوى مقدمة من طلاب الجامعة، لتقدم وزارة التضامن الاجتماعي فرصاً تمويلية بقيمة مالية تتراوح من 10 آلاف جنيه حتى 15 ألف جنيه للمشروع الواحد تساهم في تحفيز الطلاب على العمل والإنتاج والاستقلالية المالية منذ الصغر.

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