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رئيس التحرير
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أخبار البلد

10 لقطات بارزة من مركز زوار القبة الضريحية لمسجد الإمام الشافعي |شاهد

مركز زوار القبة الضريحية
مركز زوار القبة الضريحية لمسجد الإمام الشافعي

افتتح أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، منذ قليل، مركز زوار القبة الضريحية لمسجد الإمام الشافعي اليوم، الثلاثاء، بحضور قيادات وزارتي السياحة والأوقاف.

ويرصد “صدى البلد”، أبرز ١٠ صور لمركز زوار القبة الضريحية لمسجد الإمام الشافعي.

يذكر أن يرجع تاريخ بناء مسجد الإمام الشافعي إلى عام 1211 ميلاديا بأمر السلطان الكامل الأيوبي بالإضافة الي انه بنيت وجهاته بالحجر وحليت أعتاب الشبابيك بكتابات كوفية.

ويشتهر مسجد الإمام الشافعي ان له منارة على شكله المنارات المملوكية ومعبرة مطعم بالسن والابنوس بالاضافة الي ان سمي بمسجد الإمام الشافعي لصاحبة محمد بن إدريس بن عباس بن عثمان بن شافع بن السائب القرشي.

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مركز زوار القبة الضريحية لمسجد الإمام الشافعي أحمد عيسى وزير السياحة والأثار السياحة والاثار بناء مسجد الإمام الشافعي تاريخ بناء مسجد الإمام الشافعي مسجد الإمام الشافعي

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