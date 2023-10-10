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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

الوضع يزداد سوءا.. بيان عاجل من وزارة الصحة الفلسطينية

صدى البلد

تترأس مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية اجتماع خلية الطوارئ بوزارة الصحة لمتابعة الأوضاع الصحية في قطاع غزة، بحضور وكيل الوزارة د. وائل الشيخ والوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة وصحة الأسرة د. كمال الشخرة، والوكيل المساعد للمهن الطبية المساندة أسامة النجار والوكيل المساعد لشؤون المستشفيات والطوارئ د. معتصم محيسن، والمدراء العامين ورؤساء الوحدات والمستشارين من قطاع غزة، حيث شُكِّلت الخلية على أثر عدوان الاحتلال المستمر على أهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية.

وجرى خلال الاجتماع استعراض محدث لعدد الشهداء والجرحى والمتضررين جراء القصف العنيف، والانتهاكات التي تعرض ولا يزال يتعرض لها القطاع الصحي من حيث استهداف متعمد لمراكز العلاج وكوادرها، وكوادر وسيارات الاسعاف، وقد توقفت مستشفيات عن العمل بفعل القصف، وجرى تدمير العديد من سيارات الإسعاف، وهذا ينذر بكارثة صحية كبيرة.

وناقش الاجتماع الاحتياجات الصحية اللازمة والعاجلة لأهلنا في قطاع غزة، من حيث المستلزمات الطبية والأدوية ووحدات الدم، والاتصالات المستمرة مع مختلف الجهات من أجل إيصال الدعم الصحي.

واضافت وزيرة الصحة: أوعزت بأن تكون جميع المستشفيات في الضفة الغربية على جهوزية عالية من حيث تزويدها بالأدوية والمستلزمات اللازمة ووحدات الدم والوقود والغذاء، تحسباً لأي طارئ في ظل تصاعد عدوان الاحتلال في محافظات الضفة الغربية.

وتناول الاجتماع أيضاً وضع آليات التعامل مع الحالة الطارئة فيما يخص مرضى قطاع غزة المحولين للعلاج في مستشفيات الضفة الغربية والقدس.

وأضافت الوزيرة: الحكومة الفلسطينية في حالة انعقاد دائم إثر العدوان الإسرائيلي على شعبنا، والاحتياجات الصحية أولى الأولويات وبعثنا برسائل عاجلة للمؤسسات الدولية والصليب الأحمر الدولي للمساعدة في إيصال الدعم الصحي لقطاع غزة وكذلك طالبناهم بالوقوف عند مسؤولياتهم للجم عدوان الاحتلال المتصاعد والمتعمد على شعبنا ونظامنا الصحي.

كما اجتمعت الوزيرة برئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني د. يونس الخطيب، وتناول الاجتماع الحديث عن آليات العمل المشترك في ظل حالة الطوارئ التي نعيشها.

وأضافت مي الكيلة: نعقد غداً اجتماعاً موسعاً لمجموعة العمل الصحية الإنسانية لبحث آليات تعزيز الدعم للقطاع الصحي الذي يُستنزف يومياً بشكل متسارع بفعل عدوان الاحتلال وممارساته.

و ضم الاجتماع مدير عام الإسعاف والطوارئ د. مصطفى القواسمي ومدير عام الشؤون الإدارية عبد الناصر الفاري ورئيس وحدة التعاون الدولي د. ياسر بوزية ومدير دائرة شراء الخدمة د. مهدي راشد، ومستشار الوزيرة في المحافظات الجنوبية د. فتحي أبو وردة، ورئيس اللجنة الاستشارية لوزيرة الصحة للمحافظات الجنوبية د. زكريا اللوح وعائد الوحيدي نائب مدير عام الشؤون الإدارية قي قطاع غزة، ومستشار الوزيرة د.إياد الآغا ورئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام أنس الديك.

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