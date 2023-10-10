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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

تحذير من 5 أيام.. فترة حرجة للأرض وزلازل كبيرة

صدى البلد

ما يزال العالم الهولندي فرانك هوغربيتس، الذي تنبأ يحدوث زلازل تركيا وسوريا في فبراير الماضي وخلف عددا كبيرا من الضحايا، متصدرا لمنصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث العالمية.

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وتحققت تنبؤات العالم الهولندي فرانك هوغربيتس بشأن الزلازل، وفق حقائق علمية أثارت الجدل والقلق لدى الجميع.

وعبر تغريدة لـ «هوغربيتس»على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، أعاد التذكير بتوقعاته التي نشرها في وقت سابق بشأن زلزال هائل مقبل، مؤكدا في تغريدته على أنها ما تزال قائمة، ومحذرا المواطنين حول العالم بضرورة أخذ الحذر والحيطة، وفق ما نشرته سكاي نيوز عربية.

ودون العالم هوغربيتس على حسابه بمنصة تويتر قائلا: 'ما تزال التوقعات قائمة، ترقبوا.. فقط للتحسّب'.

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