تنسيقية شباب الأحزاب تؤكد دعمها لترسيخ مفاهيم الصحة النفسية والوعي تجاهها

تؤكد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، استمرارها في تقديم شتى سُبُل الدعم لإرساء مُثُل الصحة النفسية والتماشي مع احتياجات الشباب المصري في ذلك السياق بخطوات راسخة راهنة واستراتيجية واضحة كركن أساسي لبناء الجمهورية الجديدة ومواكبة ركب التنمية وخاصة الصحة النفسية للشباب المصري بالجمهورية الجديدة.

وتشير التنسيقية في اليوم العالمي للصحة النفسية، إلى أنها كانت ولازالت داعمة لترسيخ مفاهيم الصحة النفسية والوعي تجاهها، مضيفة أنها أخذت على عاتقها نشر ذلك الوعي في شتى الاتجاهات وعلى رأسها مجالات الرياضة والتعليم والتدريب مما سيسفر عن جيل جديد من المدربين لنشر الوعي بالصحة النفسية للشباب.

وتُثني تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على الجهود المبذولة من الدولة المصرية في ملفي الإدمان والصحة النفسية، وتؤكد ثقتها فى استمرار الجهود المثمرة في الملفين، حيث خصصت الدولة اهتمامًا خاصًا بالصحة النفسية ضمن الاستراتيجية الوطنية للصحة (٢٠٢٣ - ٢٠٣٠) التي تم إعلانها في المؤتمر الدولي للصحة والسكان والتنمية.

وتفخر التنسيقية بكونها رائدة في دعم ملف الصحة النفسية منذ عام ٢٠١٩، من خلال مبادراتها المجتمعية المتعددة والمخصصة لملف الصحة النفسية، كما أعلنت التنسيقية

في ٢٠٢٣ الاهتمام بالصحة النفسية ضمن استراتيجياتها (البناء المتعدد) من أجل العمل على التشريعات الثانوية ومراجعة القوانين المنظمة والخادمة لصحة المواطن النفسية ودراسة الملف التنفيذي لواقع الصحة النفسية وتقديم مقترحات في إطار العمل على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، والإستراتيجية الوطنية للصحة.