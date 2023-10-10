اختفاء 20 جنديا إسرائيليا من قاعدة "ناحل عوز".. وجيش الاحتلال لا يجيب

أفادت صحيفة "إسرائيل اليوم"، مساء اليوم الثلاثاء، باختفاء 20 جنديا إسرائيليا من قاعدة "ناحل عوز" العسكرية الواقعة في الجزء الشمالي الغربي من صحراء النقب.

وقالت الصحيفة العبرية، نقلا عن أهالي الجنود، إن آخر مراسلة بينهم كانت صباح السبت الماضي، ومنذ ذلك الحين انقطع الاتصال معهم.

ووفقا للصحيفة خدم في القاعدة عشرون مراقبا، ولم يتصل الجيش بعائلاتهم حتى الآن.

ويقول إيال إيشيل، والد إحدى المجندات: "قبل ساعة تلقينا شريط فيديو لحماس يظهر عشر جنديات يتم تحميلهن في شاحنة واختطافهن. أعتقد أن ابنتي من بينهن لأنها كانت في الخدمة".

فيما قالت والدة أحد الجنود: "نتصل بالجيش ولا يجيبوننا"، وتضيف: "أريد إجابات من فضلكم".