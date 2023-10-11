«المستقلين الجدد» لـ«صدى البلد»: تمديد الرئيس للإشراف القضائي على الانتخابات أكبر ضمانة لنزاهتها

أكد الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، أن ضمانات النزاهة الحقيقية في الانتخابات هي ما تم عن طريق الرئيس السيسي واستجابته بالفعل لتمديد الإشراف القضائي على الانتخابات سواء البرلمانية أو الرئاسية أو المحليات المقبلة، وذلك أكبر ضمانة نحو جدية الدولة نحو نزاهة الانتخابات.

تمديد الإشراف القضائي على الانتخابات

وأضاف “عنانى” فى حوار لـ"صدى البلد"، أن استجابة الرئيس السيسي لتمديد الإشراف القضائي على الانتخابات لاقى قبولًا كبيرًا من جانب القوى السياسية وكان تمديد الإشراف القضائي مقترحًا مقدمًا من الحوار الوطني والرئيس السيسي استجاب له سريعًا.

وفي سياق آخر أكد الدكتور هشام عناني أن إعلان حزب المستقلين الجدد دعمه الكامل للرئيس السيسي في انتخابات الرئاسة المقبلة مبني على أسس موضوعية وبإجماع جميع الآراء وذلك لسبب أن مصر مرت بمراحل صعبة في ظل الاستقرار وبرغم الظروف الصعبة استطاعت البناء في كافة المجالات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد، أن القيادة السياسية سعت لبناء جمهورية جديدة وأكدنا في السنوات الماضية أننا نطمح لبناء جمهورية جديدة والرئيس السيسي قام بتنفيذ هذه المطالب، بالإضافة إلى تحويل المعادلة الصعبة التي تتمثل فى حياة المواطن المصري من التعايش والمعيشة إلى مرحلة النهوض اجتماعيًا وسياسيًا واقتصاديًا، ونسعى لاستكمال الإنجازات من خلال فوز الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.