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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تضامنا مع غزة.. أحمد حسن: الأهلي يؤجل افتتاح مشروعات فرع الشيخ زايد

صدى البلد

أعلن احمد حسن لاعب منتخب مصر السابق تأجيل النادي الاهلي افتتاح مشروعات زايد نظرا لما يتعرض له أشقاءنا في فلسطين .

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" الأهلي يؤجل افتتاح مشروعات زايد لهذا السبب ".

من المشروعات الإنشائية داخل فرع الأهلي بالشيخ زايد، وفي مقدمتها منطقة جلوس الأعضاء التي تم افتتاحها مؤخرًا بعد الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بها، وكذلك متابعة مراحل العمل في ملاعب كرة القدم المغطاة بالنجيل الصناعي وملاعب البادل وأماكن انتظار السيارات وبوابة النادي، وغيرها من المشروعات المقرر افتتاحها تباعًا خلال الفترة القليلة المقبلة والمدرجة ضمن الخطة الإنشائية بالفرع.

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