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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

«المستقلين الجُدد» يكشف لـ«صدى البلد» مطالب الحزب عقب الانتهاء من الانتخابات الرئاسية|خاص

الدكتور هشام عناني
الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد

قال الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد، إن مطالب الحزب عقب الانتخابات الرئاسية تتمثل فى مطلب رئيسي هو الحفاظ على كيان مصر ووضع الدولة خلال الـ 6 سنوات القادمة في أيدٍ أمينة، والحزب شارك في جميع اللجان الخاصة بالحوار الوطني وقدم عددًا كبيرًا من المقترحات الخاصة بالمحاور الثلاثة السياسي والاجتماعي والاقتصادي، فضلاً عن مشاركة الحزب في قانون مباشرة الحقوق السياسية.

 

ضمان مشاركة الأحزاب والتعددية الحزبية 

وأكد “عناني” في حوار لـ"صدى البلد"، أن رأي الحزب كان واضحًا في ذلك وهو ضمان مشاركة الأحزاب والتعددية الحزبية بمفهومها الواسع وتم تقديم مقترح بذلك، وقانون الأحزاب أيضًا الحزب قدم مقترحًا بشأنه وهو بقاء لجنة شئون الأحزاب كما هي وبعض المقترحات الخاصة بالحوكمة داخل الأحزاب وإعطاء مساحات أكبر للحرية الحزبية في مصر.


وأشار أيضًا إلى أن الحزب قدم مقترحًا في نظام الانتخابات في المحليات في وجوب تفعيل النص الدستوري الخاص بتفعيل المحليات، وفي التعليم ما قبل الجامعي، والمنظومة الصحية، وكان الحزب له مطلب خاص بشأن المنظومة الصحية وهو خضوع التأمين الصحي الشامل للحوكمة بمفهومها الشامل والمتابعة المستمرة لضمان التطبيق الصحيح له ويؤدي المراد والهدف منه وذلك أبرز المقترحات.

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