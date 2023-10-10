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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الجيش اللبناني بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدن حدودية

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، أن منطقتَا القليلة والضهيرة ومناطق حدودية أخرى في قضاء صور تعرضت لقصف مدفعي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل”، إنها تواصل اتصالاتها مع السلطات على جانبي الخط الأزرق لتهدئة الوضع الخطير للغاية.

وأكدت “اليونيفيل”، أنها رصدت إطلاق صواريخ علي إسرائيل من جنوب مدينة صور اللبنانية.

بدورها، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي قام بإطلاق نيران المدفعية بشكل مكثف على جنوب لبنان منذ قليل. 

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وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية، أن هذا القصف المكثف، جاء ردا من الجيش الإسرائيلي على إطلاق قذائف باتجاه الجليل الغربي.

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