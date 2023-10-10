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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أمين حزب مصر أكتوبر: نستنكر تصاعد انتهاكات العدوان الإسرائيلي على المدن الفلسطينية

محمد عيد أمين المصريين
محمد عيد أمين المصريين بالخارج عن حزب مصر أكتوبر

استنكر محمد عيد أمين المصريين بالخارج عن حزب مصر أكتوبر، العدوان الغاشم الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي بلا هوادة على المدن الفلسطينية، ما أسفر عن سقوط شهداء ومصابين.

وأكد عيد في بيان له اليوم، أن الممارسات الإسرائيلية العدوانية المتكررة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، كانت من الأسباب والتداعيات التي أدت إلى تفاقم الأوضاع وتصاعد حدة العنف في الأراضي المحتلة .

وأشار أمين المصريين في الخارج عن حزب مصر أكتوبر إلى أن ملف القضية الفلسطينية بات في حاجة كبيرة لتدخل قوى المجتمع الدولي الفاعلة لوقف نزيف الدماء وحل القضية حلا جذريا، ورد الحقوق لأصحابها.

وطالب "عيد" الأمم المتحدة ومجلس الأمن بسرعة التدخل لوقف الحملات المتكررة والمتصاعدة ضد المدنيين الفلسطينيين، وردع انتهاكات الكيان الصهيوني وجرائمه المتلاحقة، وتطبيق قرارات الشرعة الدولية وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، مؤكدا أن ما يمارسه الكيان الإسرائيلي بحق الفلسطينيين لن يزيد المنطقة إلا عنفاً غير متناهى .

وتساءل القيادى بحزب مصر أكتوبر عن دور منظمات حقوق الإنسان التى تصدعنا يومياً بتقاريرها المشبوهة ضد الدول العربية عما يحدث في فلسطين، مشددا على رفضه القاطع فكرة تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

حزب مصر أكتوبر القضية الفلسطينية حقوق الإنسان مجلس الأمن الأمم المتحدة

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