استاد القاهرة يتزين لاستضافة بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة

انتهى مجلس إدارة الاتحاد المصري للريشة الطائرة، برئاسة الدكتور علي حسب الله، من وضع اللمسات الأخيرة على الصالة المغطاة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي، استعدادًا لاستضافة فعاليات النسخة الثامنة من بطولة مصر الدولية.



وحرص نائب رئيس الاتحاد محمد كمال، وأعضاء المجلس شهاب يحيى وأحمد شعبان، على التواجد بالصالة المغطاة للوقوف على مدى جاهزية الملاعب والمدرجات وكافة متطلبات اللجان الخاصة بالبطولة.



ومن المقرر أن يقام الاجتماع الفني للبطولة، مساء غد الأربعاء، بأحد فنادق القاهرة للوقوف على كافة اللوائح الخاصة باللاعبين ومعرفة القرعة النهائية للبطولة.



وتقام البطولة خلال الفترة من 12 وحتى 15 أكتوبر الجاري بمشاركة 25 دولة وهي: "البرتغال وموريشيوس وجنوب إفريقيا وألمانيا وماليزيا وإيطاليا والإمارات والهند وإنجلترا والجزائر والأردن وسيريلانكا والبحرين واستونيا وكينيا وفرنسا وكرواتيا وكندا والدنمارك ولوكسمبورج والسعودية وبولندا وأوغندا والمجر، بالإضافة إلى مصر البلد المضيف".



ومن المنتظر أن تشهد البطولة حضور مكثف من مسؤولي الاتحاد الإفريقي والدولي للعبة؛ حيث ستستضيف القاهرة إلى جوار البطولة الدولية الدورة التدريبية الخاصة بالإدارة وتنظيم البطولات والمسابقات، التي سيحضرها عدد كبير من أعضاء ومجالس إدارات بعض الاتحادات القارية ولاعبين سابقين بهدف إثقالهم بالخبرات اللازمة.

