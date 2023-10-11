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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ علوم سياسية: الشعب الفلسطيني صاحب حق في أرضه والموقف الدولي يتجاهل ذلك

غزة
غزة

علق الدكتور احمد يوسف أستاذ العلوم السياسية، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة والقصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

 

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وقال أحمد يوسف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "،:" الشعب الفلسطيني صاحب حق في أرضه لكن المواقف الدولية الغربية داعمة لإسرائيل ".

 

 وأضاف احمد يوسف:" الموقف الدولي يتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه "، مضيفا:" كافة القرارات الدولية أدانت الاحتلال الإسرائيلي لكن لا توجد إرادة لتنفيذ هذه القرارات ".

 

 وتابع احمد يوسف:" ما قامت به المقاومة الفلسطينية عبارة عن الإعلان عن إفلاس المسار السياسي لحل القضية الفلسطينية ".

 

 واكمل احمد يوسف:"  الحكومة الإسرائيلية الحالية تنفذ هجوم عنيف على قطاع  غزة وتمارس استفزازات باقتحام المسجد الأقصى اكثر من مرة ".

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