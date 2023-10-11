أستاذ علوم سياسية: الشعب الفلسطيني صاحب حق في أرضه والموقف الدولي يتجاهل ذلك

علق الدكتور احمد يوسف أستاذ العلوم السياسية، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة والقصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وقال أحمد يوسف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "،:" الشعب الفلسطيني صاحب حق في أرضه لكن المواقف الدولية الغربية داعمة لإسرائيل ".

وأضاف احمد يوسف:" الموقف الدولي يتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه "، مضيفا:" كافة القرارات الدولية أدانت الاحتلال الإسرائيلي لكن لا توجد إرادة لتنفيذ هذه القرارات ".

وتابع احمد يوسف:" ما قامت به المقاومة الفلسطينية عبارة عن الإعلان عن إفلاس المسار السياسي لحل القضية الفلسطينية ".

واكمل احمد يوسف:" الحكومة الإسرائيلية الحالية تنفذ هجوم عنيف على قطاع غزة وتمارس استفزازات باقتحام المسجد الأقصى اكثر من مرة ".