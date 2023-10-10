منارات ثقافية .. محافظ دمياط تشيد بمكتبات مصر العامة

أشادت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض بالدور الذي تقدمه مكتبات مصر العامة كمنارة تسهم في تحقيق الإثراء الثقافي والمعرفي بين النشء.



جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ الدكتورة منال عوض والسفير عبد الرؤوف الريدي رئيس مجلس إدارة مكتبة وصندوق مكتبات مصر العامة، اليوم الثلاثاء، الملتقى الدوري العاشر لمنظومة مكتبات مصر العامة، المُنعقد بمكتبة مصر العامة بمدينة دمياط ويستمر ليومين بعنوان " دور المكتبات العامة في نشر ثقافة النمو الأخضر" بحضور السفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة ومديري مكتبات مصر العامة على مستوى الجمهورية.



وأشارت محافظ دمياط إلى أنه انطلاقًا من الإيمان بأهمية المكتبات، حرصت المحافظة بالتعاون مع مجلس إدارة المكتبة استكمال مشروع مكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرج لنشر الدور الذي تقوم به المكتبات في مناطق أخرى ليتم افتتاحه عام 2021 ، واختيار الموقع المحيط به لإنشاء المدينة الصديقة للنساء لإتاحة المحتوى الثقافي للنساء وأطفالهن بجانب الدور الذي تلعبه المدينة لتمكين السيدات على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.



وأوضحت أن محافظة دمياط بها ثلاثة مكتبات في مدن" دمياط - ودمياط الجديدة - وعزبة البرج" وأخرى متنقلة تم استلامها من وزارة الثقافة بدعم من صندوق مكتبات مصر العامة للوصول بالمحتوى الثقافي والأنشطة المختلفة بالقرى وأيضًا مشاركتها في الوصول بتلك الخدمات برأس البر خلال فصل الصيف.



كما أشارت أيضًا إلى ما يتم تنفيذه حاليا من مشروع لإعادة تأهيل كوبري دمياط التاريخي " جسر الحضارة " الذي تم نقله أمام مكتبة مصر العامة بمدينة دمياط بتخطيط علمي وهندسي مدروس من الدكتور محمد فتحي البرادعي محافظ دمياط الأسبق.