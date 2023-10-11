محلل سياسي: مصر داعمة للقضية الفلسطينية

علق طه الخطيب المحلل السياسي الفلسطيني، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة والقصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وقال طه الخطيب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "،:" القوى الغربية وعلى رأسها أمريكا وبريطانيا قرروا تقديم الدعم الكامل لإسرائيل والتصدي لكل من يفكر في الاعتداء على إسرائيل ".

وتابع طه الخطيب:" إسرائيل تقوم بقصف أحياء كاملة في قطاع غزة ولا يوجد انتقاء لمبان بعينها ويتم قصف المدنيين العزل في قطاع غزة ".

واكمل طه الخطيب:" فلسطين أرضنا إلى يوم الدين وسنستمر في الحفاظ والدفاع على أرضنا ".

ولفت طه الخطيب:" القضية الفلسطينية ملف أساسي بالنسبة للدولة المصرية ومصر لن تتخلى عن الشعب الفلسطيني مطلقا"، هناك ثوابت مصرية في التعامل مع فلسطين من أجل حفظ حقوق الشعب الفلسطيني".