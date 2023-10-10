ختام مواجهات الجولة الثالثة بدوري المحترفين بالتعادلات

اختتمت مباريات اليوم من الأسبوع الثالث، بدوري المحترفين، وشهدت المباريات تعادل السكة الحديد أمام راية بهدفين لكل فريق، وتعادل وادي دجلة سلبيا أمام طنطا.



السكة الحديد & رايه



انتهت أحداث اللقاء الذي جمع فريق راية والسكة الحديد بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل، في اللقاء الذي أقيم علي استاد السكة الحديد ،ضمن مواجهات الجولة الثالثة بدورى المحترفين .



وادي دجلة & طنطا

انتهت أحداث اللقاء الذي جمع فريق طنطا ووادي دجلة بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي أقيم علي استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة الثالثة بدورى المحترفين، ليفقد فريق وادي دجلة نقطتين مهمتين في مشوار الصعود للدورى الممتاز.



ويرفع وادي دجله بهذا التعادل رصيده إلي 5 نقاط، بينما فريق طنطا يرفع رصيده إلي 4 نقاط .