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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسالة هامة.. إعلان عاجل من الأمم المتحدة بشأن الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

دعا رئيس وكالة الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إلى إطلاق سراح جميع الأسرى جراء الاشتباكات بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس على الفور.

وقال منسق المساعدات الإنسانية بالأمم المتحد،ة مارتن جريفيث، في بيان “رسالتي إلى جميع الأطراف لا لبس فيها: يجب احترام قوانين الحرب”.

وأضاف: “يجب معاملة الأسرى معاملة إنسانية.. ويجب إطلاق سراح الأسرى دون تأخير”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مسؤول في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن منظمته تجري اتصالات مع حماس ومسؤولين إسرائيليين بشأن الوصول إلى الأسرى، لكنها لم تنجح حتى الآن في الحصول عليها.

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وقال فابريزيو كاربوني، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط للجنة الدولية للصليب الأحمر، إن ذلك يشمل الأسرى الإسرائيليين لدي حماس خلال توغلها غير المسبوق داخل إسرائيل من قطاع غزة.

وأضاف: "طلبنا الوصول للأسرى… نطلب أيضًا أن تتاح للمدنيين الذين تم أسرهم فرصة التواصل مع عائلاتهم وإخبارهم أنهم آمنون وبصحة جيدة، كما نطلب إطلاق سراح بعض الأشخاص الذين ليس لديهم ما يفعلونه في السجن أو لا ينبغي القبض عليهم”.

الاحتلال الاسرائيلي حماس الأمم المتحدة

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