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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شكري: مصر مستمرة في مساعيها لتبني مسار التهدئة بين فلسطين وإسرائيل

وزير الخارجية يتلقى
وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية بولندا

ذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، أن سامح شكري تلقى اتصالاً هاتفياً يوم الثلاثاء، من زبيجنيو راو وزير خارجية جمهورية بولندا، اتصالاً بالتطورات الجارية في قطاع غزة والتصعيد الخطير بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي خلال الأيام الماضية.

 

وفي تصريح للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أوضح أن وزير الخارجية أكد على أن مصر مستمرة في مساعيها للدفع بجهود إقليمية ودولية منسقة لحث الأطراف على تبني مسار التهدئة، والابتعاد عن سيناريو مواصلة العمليات المسلحة لتبعاته الإنسانية الخطيرة على حياة المدنيين، فضلاً عن امتداد تداعياته الأمنية والسياسية إلى المنطقة برمتها.

 

وكشف السفير أبو زيد، أن محادثات الوزيرين تركزت على سبل خفض التصعيد، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ولتجنيب الشعب الفلسطيني المزيد من المعاناة الإنسانية، حيث شدَّد وزير الخارجية على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للصراع والتوصل إلى حل شامل وعادل ومستدام للقضية الفلسطينية.

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