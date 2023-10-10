اتصال هاتفي.. سامح شكري يناقش مع نظيريه اليوناني والتونسي التطورات الجارية بالمنطقة

تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالات من جيورجوس جيرابيتريسيس وزير خارجية اليونان، ونبيل عمَّار وزير الخارجية التونسي.

وأوضح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن مصر تؤكد على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لحث الأطراف على الوقف الفوري للتصعيد، وتبني مسار التهدئة.

وكان سامح شكري تلقى اتصالاً هاتفياً يوم الثلاثاء، من زبيجنيو راو وزير خارجية جمهورية بولندا، بحثا خلاله التطورات الجارية في قطاع غزة والتصعيد الخطير بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي خلال الأيام الماضية.

وفي تصريح للسفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أوضح أن وزير الخارجية أكد على أن مصر مستمرة في مساعيها للدفع بجهود إقليمية ودولية منسقة لحث الأطراف على تبني مسار التهدئة، والابتعاد عن سيناريو مواصلة العمليات المسلحة لتبعاته الإنسانية الخطيرة على حياة المدنيين، فضلاً عن امتداد تداعياته الأمنية والسياسية إلى المنطقة برمتها.