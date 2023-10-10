عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طلب من يوتيوب حذف أغاني والده .. نجل الموجي يكشف التفاصيل الكاملة

محمد الموجي
محمد الموجي

كشف أمين الموجي نجل الموسيقار محمد الموجي، تفاصيل طلبه حذف بعض أغاني والده من يوتيوب .

 

بطلب من ابنه.. يوتيوب يحذف أغاني من ألحان محمد الموجي

ذكرى وفاته| فنانة شهيرة تتسبب في حبس نجاح الموجي 15 يوما.. تعرف على القصة

 

وقال  أمين الموجي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "،:"  المنتج محسن جابر ومصطفى جابر حصلوا على تنازلات من اخواتي ماعدا انا وشقيقتي الراحلة ".

 وأضاف امين الموجي :" التنازلات خاصة باستغلال الأعمال الفنية  للوالد لصالح محسن جابر وانا غيرموافق على هذا الامر مطلقا ".

وتابع امين الموجي:"  تواصلت مع مصطفى جابر وأكدت له رفضي هذا التنازل ولا يصح ان اتنازل عن تراث والدي ".

 

واكمل أمين الموجي:" اخواتي تنازلوا عن نصيبهم من تراث الأعمال الفنية الخاصة بالوالد لصالح محسن جابر ومصطفى جابر ،وخاطبت يوتيوب لحذف أغاني والدي من منصات محسن جابر  لحفظ حقوقي المادية".

الموجي محمد الموجى ألحان الموجي محسن جابر اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور خطير.. البنتاجون يعلن وصول قوات أمريكية لـ إسرائيل لتنفيذ عملية عسكرية

من خمسة شهور.. انفصال رنا رئيس عن خطيبها

بسبب الممارسات غير الشرعية.. إجراء عاجل من البنوك في مصر | تفاصيل

الكلام ده تنسوه.. سمير فرج يكشف تفاصيل المكالمة العاصفة بين السيسي ونتنياهو

بقرار من الحكومة.. انخفاض سعر السكر رسميا فى هذا الموعد.. تفاصيل

600 جنيه| تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

العاصفة الشمسية هتضرب الأرض بكرة.. احم نفسك منها بهذه الخطوات

بيان فلسطيني عاجل بشأن النزوح من غزة إلى سيناء وفكرة الوطن البديل

ترشيحاتنا

وصول حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد إلى شرق البحر المتوسط .. شاهد

الرئيس الإسرائيلي لـ بايدن: كم أنت صديق عظيم

حرب عالمية ثالثة .. أبو العينين يحذر من تطورات الموقف بغزة على العالم

شاهد.. مسيرة ضخمة في العاصمة الأردنية دعما لفلسطين وغزة

العاصفة الشمسية بكرة.. كيف تحمي نفسك من أضرار الحرارة الشديدة

أسعار الذهب تواصل الارتفاع بالتعاملات المسائية.. وعيار 21 يصل إلى هذا المستوى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرصة للسلام أن يسود| سر تأجيل الدورة السادسة من مهرجان الجونة.. والموعد الجديد

أشرف زكي وهشام ماجد ونجوم الفن في عزاء حفيدة الراحلة شادية| صور

نصائح ذهبية للوقاية من الإصابة بالنوبة القلبية.. 2 و3 الأبرز

لماذا رفضت 19 دار نشر رواية لأديب حاصل على نوبل؟.. سبب غريب

فيديو

تحذير من 5 أيام.. فترة حرجة للأرض وزلازل كبيرة

بياخد كيماوي وتعبان جدًا.. رسالة مؤثرة من نجل هاني الناظر

لا تهاون في الأمن القومي..رسائل قوية للرئيس السيسي بعد العدوان على غزة

مفاجأة تنتظر المصريين السبت المقبل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ