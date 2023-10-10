طلب من يوتيوب حذف أغاني والده .. نجل الموجي يكشف التفاصيل الكاملة

كشف أمين الموجي نجل الموسيقار محمد الموجي، تفاصيل طلبه حذف بعض أغاني والده من يوتيوب .

وقال أمين الموجي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "،:" المنتج محسن جابر ومصطفى جابر حصلوا على تنازلات من اخواتي ماعدا انا وشقيقتي الراحلة ".

وأضاف امين الموجي :" التنازلات خاصة باستغلال الأعمال الفنية للوالد لصالح محسن جابر وانا غيرموافق على هذا الامر مطلقا ".

وتابع امين الموجي:" تواصلت مع مصطفى جابر وأكدت له رفضي هذا التنازل ولا يصح ان اتنازل عن تراث والدي ".

واكمل أمين الموجي:" اخواتي تنازلوا عن نصيبهم من تراث الأعمال الفنية الخاصة بالوالد لصالح محسن جابر ومصطفى جابر ،وخاطبت يوتيوب لحذف أغاني والدي من منصات محسن جابر لحفظ حقوقي المادية".