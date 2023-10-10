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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تضامنا مع فلسطين.. الأوبرا تدرس تأجيل الدورة المقبلة من مهرجان الموسيقى العربية

صدى البلد

يحدد القائمون على مهرجان الموسيقى العربية مصير الدورة القادمة في خلال يومين، حيث إن هناك دراسة لتأجيل الدورة القادمة نظرا للأحداث المؤسفة في فلسطين.

عقدت دار الأوبرا المصرية ظهر أمس الاثنين مؤتمرا صحفيا برئاسة الدكتور خالد داغر لكشف تفاصيل الدورة الجديدة من مهرجان الموسيقي العربية التى يديرها المايسترو هانى فرحات وتقام فى الفترة من 24 أكتوبر حتى 2 نوفمبر المقبل تحت رعاية  الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

 

هاني فرحات قال:" في البداية دعواتنا وصلواتنا مع اهلنا في فلسطين، اما بالنسبة لمهرجان الموسي٣ى فهو مهم لكل الدول العربية، وأحب ان انوه ان هناك نوع موسيقى جديد ظهر على الساحة جعلت البعض يشعر بالخطر، وسنناقش في المؤتمر العلمي كل تلك الظواهر وحلولها، وسيكون هناك يوم للموسيقى المعاصرة ونستهدف من خلاله الاجيال الجديدة ليتعرفوا على تراث بلدهم ومهم جدا ان نستقطب هذه الاجيال، ورغم الصعوبات التي نواجهها في الدعم ولكن نحرص على تقديم دورة قوية.

وعلق الموسيقار هاني فرحات، على توليه رئاسة الدورة المقبلة من مهرجان الموسيقى العربية، قائلا:" شرف كبير ليا.

وقال هاني فرحات في حواره على قناة " القاهرة الإخبارية"،:" نأمل أن تخرج الدورة المقبلة بشكل مختلف ونكون فخورين بها".
 

وأضاف هاني فرحات:" مهرجان الموسيقى العربية يقام منذ 31 سنة وأتمنى أكون على قدر المسؤولية وأقدم شيء جديد أكون فخور به ".

مهرجان الموسيقى العربية الأوبرا المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني الدكتور خالد داغر المايسترو هاني فرحات

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