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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التحرير الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل للسماح بنقل مواد الإغاثة لقطاع غزة

قطاع غزة
قطاع غزة

طالبت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بتدخل دولي عاجل للسماح بدخول مواد الإغاثة إلى قطاع غزة الذي يواجه كارثة إنسانية كبيرة.

وأوضحت منظمة التحرير الفلسطينية، أن “إسرائيل رفضت طلبا لنا بإدخال مواد غذائية وطبية بشكل عاجل لقطاع غزة”.

ومنذ قليل، طالب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، بفتح ممرات آمنة لإدخال المساعدات الغذائية والطبية.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، حذر رئيس الوزراء الفلسطيني من “كارثة إنسانية تهدد سكان قطاع غزة”.

وقال اشتية، إن "اتصالات مكثفة يجريها الرئيس محمود عباس مع جميع الجهات الدولية لتسهيل دخول تلك المساعدات إلى القطاع، ونقل مئات الجرحى إلى المستشفيات المصرية".

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ودعا رئيس الوزراء الدول الشقيقة والصديقة إلى تكثيف جهودها لوقف العدوان المتواصل على أهلنا في غزة، الذي خلف حتى الآن مئات الشهداء وآلاف المصابين، ومتسببا بإبادة عائلات بأكملها في مشاهد صادمة تنقل على الهواء مباشرة.

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