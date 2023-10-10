محافظ الوادي الجديد: تكثيف الرقابة على الأسواق وتوفير السلع الأساسية

وجه محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتكثيف جهود السيطرة والرقابة على الأسواق وتوفير السلع الأساسية من خلال الدفع بمنافذ متنقلة للأحياء والقرى النائية، وصرف كوبونات سلع تموينية مدعمة للحالات المستحقة والأولى بالرعاية بدعم من المحافظة.



جاء ذلك، خلال رئاسته اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة - حيث قرر المحافظ تشكيل لجنة لمتابعة خطة المحافظة لرفع كفاءة وإصلاح المركبات والمعدات الثقيلة التابعة لكافة الوحدات المحلية والقطاعات الحكومية، وتجهيز مقر للاصطفاف بكل مركز، وذلك في إطار خطة الدولة لرفع مستوى جاهزية كافة الأجهزة لمجابهة الأزمات والكوارث.



ووجه بوضع اللمسات النهائية ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بمقر أرض المعارض بمدينة الخارجة، والتأكد من جاهزية الفنادق؛ استعدادًا لإقامة الملتقى التسويقي المصري الثالث للتمور والذي يُقام يومي 14 و15 أكتوبر الجاري.



كما شدد المحافظ على ضرورة المرور والمتابعة الدورية للانضباط بالمنظومة التعليمية بالمدارس، وسد العجز بالتخصصات المطلوبة بالمراكز من المعينين بمسابقة 30 ألف معلم، وسرعة الانتهاء من إجراءات تشغيل أول مدرسة رسمية دولية، بعد أن تم الانتهاء من كافة التجهيزات اللازمة لبدء الدراسة خلال الأيام القادمة.



كما كلف المحافظ، رؤساء المراكز بعقد لقاءات دورية مع المواطنين وخاصة بالقرى؛ لحل المشكلات وبحث الشكاوى، والإعلان عن مسابقة لاختيار رؤساء القرى لضخ دماء جديدة من الكفاءات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

