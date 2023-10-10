نضال الشافعي: كنت خايف من تجربة سيدتي أنا

أعرب الفنان نضال الشافعي عن سعادته بمشاركته فى مسرحية سيدتي الجميلة بمشاركة الفنانة داليا البحيري ، وردود فعل الجمهور الذى أشعره بالفخر ، وتلقيه 5 جوائز عن العرض من مهرجان المسرح القومي فى دورته ال11.

وقال نضال الشافعي فى تصريحات ل"صدي البلد" ، أن الذى شجعة بالمشاركة فى العمل أنه وجد العمل جذاب للغاية ، لأن قصة سيدتي الجميلة قدمت بأشكال عديدة ومختلفة على مدار سنوات ، والذى كان يرأسها الفنان فؤاد المهندس عندما قدم سيدتي الجميلة.

وأضاف نضال الشافعي ، قائلاً: أن اختياره للعمل ام بقصد بيه مطلقًا التشبيه بالفنانين الكبار الذى قدموها بالنسخ المختلفة ، لكنه يريد أن يقدمه بطريقة ونسخة مختلفة تمامًا ، لذلك كان فى البداية يشعر بالخوف فى حدوث نوع من أنواع اللبس بين الجمهور ، لأنهم حرصوا على تقديم نسخة مميزة ومختلفة خصوصًا أنها تقدم على المسرح القومي الذى يعتبر أقدم خشبة مسرح فى الشرق الأوسط.

وتابع نضال الشافعي ، قائلاً: أنه كان متخوف من المشاركة المسرحية لأن قدم واحدة من أهم العروض المسرحية سابقُا وهى "الملك لير" بمشاركة الفنان يحي الفخراني ، لذلك كان من الضروري أن يحرص بشدة على اختياراته .

وعن تشبيه بالفنان الراحل عادل أدهم ، قال نضال الشافعي أنه يتشرف بذلك لأنه يحب الطابع الذى كان يقدمه عادل أدهم فى أعماله وأن اداءه كان دائمًا يجذب الكاميرا ، لذلك هو متشبع به.



وقال نضال الشافعي أن الفنان عادل أمام له فضل كبير عليه فى اختياره ليكون واحد من أبطال مسلسل "فرقة ناجي عطالله " الذى نشره بين الجمهور بسبب الجماهيرية الذى يتمته بيها الزعيم عادل امام، حيث أنه يعتبرها مرحلة انتقالية قوية خلال مشواره الفني ، وهذا منحه فرصة الوقوف أمام الزعيم الذى يعتبره بمثابة الهرم الرابع.



وتترك الفنان نضال الشافعي فى حديثه عن الفنانة غادة عبدالرازق وذكر إحدى المشاهد بينهما فى فيلم جرسونيرة ، قائلاً: أنه تشرف بالعمل معها ويتمنى أن يعمل معها مجددًا لأنها ليست فنانة عادية بل هى فنانة من العيار الثقيل ، وان هناك مشهد كان يجمعهما فى فيلم جرسونيرة عندما كان يصفعها بالقلم ، قال من شدة صدق ادائها انفعل فى المشهد وجسده كأنه حقيقة وهو يضريها بالقلم بشكل عنيف وقوي فعلاً بالرغم عدم اتفاقهما على ذلك ، وتقبلته بشكل حقيقي واحترافي جدًا ظهلر على الكاميرا.