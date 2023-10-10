قرار خطير.. بايدن يعلن تقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل.. تفاصيل

اعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيطلب من الكونجرس المساعدة لتقديم الدعم العسكري اللازم لإسرائيل في حربها مع فلسطين.

واضاف بايدن في تصريحات له منذ قليل: سنعزز قواتنا وحضورنا في الشرق الأوسط إذا استدعى الوضع ذلك، وسنعزز قدراتنا العسكرية في الشرق الأوسط لـ"تعزيز الردع".

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن على دعمه المستمر لإسرائيل في حربها مع فلسطين ووقوف الولايات المتحدة معها جنبا الي جنب.

وقال بايدن: نقف جنبا إلى جنب مع إسرائيل وسنقدم لها الدعم اللازم للدفاع عن نفسها.

واضاف بايدن: أخبرت نتنياهو أن رد إسرائيل يجب أن يكون حاسما، وسنساعد إسرائيل في تعزيز قدرات القبة الحديدية.

وكان قد أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه منذ بداية القتال، وبعد أكثر من 80 ساعة، هاجم الجيش الإسرائيلي 2329 هدفاً في قطاع غزة، منها 1034 "هدفاً قوياً"، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

وقد أسفرت عمليات القصف الإسرائيلية لغزة، عن حدوث عشرات المجازر بحق المدنيين بقطاع غزة، وهو ما أسفر عن استشهاد ما يقارب 1000 شهيد، وحدوث آلاف الإصابات، أغلبها من الأطفال والنساء، وكبار السن، مع هدم عشرات المنازل داخل القطاع.