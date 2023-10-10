حماس تتبنى إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”، اليوم الثلاثاء، بأن حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” تبنت إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان نحو إسرائيل.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن قصف موقع آخر لحزب الله، في جنوب لبنان.

وأوضح جيش الاحتلال أن القصف جاء ردا على إطلاق حزب الله صاروخ على مركبة عسكرية في "أفيفيم"، بحسب ما أورده موقع "النشرة" اللبناني.

وتصاعد التوتر خلال الساعات الأخيرة بين حزب الله المتمركز في جنوب لبنان، والاحتلال الإسرائيلي، وأعلن جيش الاحتلال أنه قصف الجنوب بالدبابات.

وحلقت مروحيات الاحتلال الإسرائيلي، فوق الحدود الفلسطينية اللبنانية مقابل بنت جبيل وفوق مزارع شبعا، فيما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، عن إطلاق صاروخ من الجانب اللبناني باتجاه آلية عسكرية إسرائيلية.