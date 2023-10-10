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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

وزيرة الثقافة تفتتح الدورة الثامنة من ملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي

ملتقى القاهرة الدولي
ملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، فعاليات الدورة الثامنة لملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي تحت شعار "الخط والنصر"، والتي تحمل اسم الخطاط الكبير الراحل الشيخ محمد عبدالرحمن، وذلك في إطار احتفالات وزارة الثقافة باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر.


وتفقدت وزيرة الثقافة، المعرض العام للملتقى، والذي يُشارك فيه 172 فنانًا من 17 دولة هي "مصر، إيطاليا، السعودية، العراق، لبنان، المغرب، سلطنة عمان، الجزائر، تايلاند، أفغانستان، الهند، سوريا، الأردن، الصين، بنجلاديش، أوزبكستان، إندونيسيا"، كما يُشارك به "مشيخة الأزهر الشريف، مكتبة الإسكندرية، دار الكتب والوثائق القومية".


وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني: "يأتي ملتقى الخط العربي في نُسخته الثامنة، استمرارًا لمسيرة ناجحة، خطها رموز فن الخط العربي في مصر والعالم، على مدار دوراته السبع الماضية، قدموا خلالها صورة رائعة عن فنون الخط العربي، وأثرها في تاريخنا وثقافتنا".


وأضافت: "إن هذا الملتقى يأتي في وقت تاريخي مُهم، حيث نحتفل باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر، تلك الذكرى الغالية على قلب كل مصري وعربي، وذلك الانتصار التاريخي الذي شكل مفصلًا حيويًا في تاريخنا، ويأتي مُلتقانا هذا العام تحت شعار "الخط والنصر"، ليعكس روح الوحدة والتضامن، ويبرز دور الثقافة والفن في تعزيز قيم التفرد والتميز".


ووجهت وزيرة الثقافة، الشكر لجميع الفنانين والمشاركين في الملتقى، والذين ساهموا في تحقيق هذا الإنجاز الفني، مُعربة عن أملها في أن يكون الملتقى مناسبة فعالة لتبادل الخبرات والمعرفة، وتعزيز التفاهم الثقافي بين مختلف الثقافات والشعوب، كما توجهت بالشكر لكافة الجهود البناءة، التي بذلها الجميع لإنجاح هذه الدورة من الملتقى. 


من جانبه، قال الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، إن الدورة الثامنة من الملتقى تضم جناحًا خاصًا بالمعرض العام يجمع بين مانشتات الصحف التي سجلت انتصارات أكتوبر على صدر صفحاتها الأول بقلم كبار الخطاطين، كما تتضمن الدورة: إقامة الندوة العلمية الدولية، بمشاركة عدد من الباحثين والباحثات الذين تناولوا عبر أبحاثهم العديد من الأطروحات العلمية حول المحور الرئيسي للندوة وهو "الخط والنصر"، وتُقام خمس ورش عمل يُشارك بها عدد من الخطاطين الراسخين.


بدوره، قال الكاتب محمد بغدادي قوميسيير الملتقى، "يختتم الملتقى فعالياته يوم 16 أكتوبر، حيث تُعلن أسماء الفائزين بجوائزه، إلى جانب تكريم عدد من رموز الخط العربي ضيوف الشرف من خلال حفل فني بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية".


ويُكرم الملتقى في دورته الثامن، مثنى عبدالحميد حمد العبيدي "العراق"، وعصام عبدالفتاح "مصر"، ومحمد طوسون "مصر"، ونور الدين كور "الجزائر"، واسم الشيخ محمد عبدالرحمن "مصر"، كما يُشارك به كضيوف شرف الدورة كل من: "سميرة الريامية "المملكة العربية السعودية"، وعبدالسلام الريحاني "المغرب"، وعصام ندى "مصر".

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