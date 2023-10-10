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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

أشرف زكي وهشام ماجد ونجوم الفن في عزاء حفيدة الراحلة شادية| صور

صدى البلد

بدأ عزاء والدة كمال زاده حفيد النجمة الراحلة شادية وأحد مؤسسي مهرجان الجونة السينمائي ، اليوم بمسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين.

 

وحرص اشرف زكي و أمير رمسيس، احمد رزق ، محمد حفظي، هشام ماجد ، دنيا عبد العزيز ، وهبه السيسي أن يكونوا اول الحاضرين للعزاء.


وقد أعلنت أسرة الفنانة شادية، عن مكان وموعد عزاء والدة حفيد الراحلة، السيد كمال زاده، أحد مؤسسي مهرجان الجونة السينمائي، التي توفيت مساء أمس.

 

 

 

 


وأقام العزاء اليوم الثلاثاء، الموافق 10 أكتوبر، بمسجد الحامدية الشاذلية في منطقة المهندسين.

 

يذكر أن الفنانة شادية توفيت، 28 نوفمبر عام 2017 عن عمر 86 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، وشيع الفنانة شادية من مسجد السيدة نفيسة في جنوب القاهرة

اشرف زكي الراحلة شادية الحامدية الشاذلية الجونة السينمائي دنيا عبد العزيز مهرجان الجونة السينمائي

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أشرف زكي وهشام ماجد ونجوم الفن في عزاء حفيدة الراحلة شادية| صور

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