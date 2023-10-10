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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الجمعية العمومية لحزب الدستور ترفض خوض جميلة إسماعيل للانتخابات الرئاسية

جميلة إسماعيل
جميلة إسماعيل

رفضت الجمعية العمومية لحزب الدستور، خوض جميلة إسماعيل، رئيسة الحزب، انتخابات الرئاسة 2024.

وكشف مصدر بحزب الدستور، أن الجمعية العمومية رفضت، خلال التصويت الإلكتروني الذي أجري اليوم وانتهى عند الساعة الثامنة مساء، خوض جميلة إسماعيل للانتخابات.

وأشار المصدر إلى أن المشاركين في التصويت على خوض جميلة إسماعيل انتخابات الرئاسة بلغ 491 عضوا بالجمعية العمومية، رفض منهم 300 عضوا خوض الانتخابات، مقابل 191 أيدوا خوض جميلة للانتخابات الرئاسية.

وصرح قيادي بحزب الدستور ل صدى البلد، بأن جميلة إسماعيل أمام خيارين، إما أن تنسحب بصفتها مرشحة محتملة في الانتخابات الرئاسية، أو تستمر في السباق منفردة، لما الخيار الثاني يمثل خروجا على قرار الحزب ولا يليق باعتبارها رئيسة الحزب.

وذكر المصدر أن قرار مشاركتها في الانتخابات الرئاسية يعد خروجا على اللائحة، مشيرا إلى أنه يترك هذا المسار للجان القانونية في الحزب للحديث عنه.

حزب الدستور جميلة إسماعيل انتخابات الرئاسة

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