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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هل يساعد الذكاء الصناعي في العلاج النفسي؟ تفاصيل التحدث لمختص افتراضي

مسؤل نفسي افتراضي
مسؤل نفسي افتراضي

يعتقد بعض العلماء أن الذكاء الصناعي من شأنه المساعدة في العلاج النفسي للمرضى الأمر الذي أثار انتقادات واسعة 

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انطلاق مؤتمر "الذكاء الاصطناعي: الفرص أمام التحديات" بمكتبة الإسكندرية

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بدون تحليل وإشاعات.. طبيب يكشف عن مفاجأة الذكاء الاصطناعي في الطب

 وكتبت ليليان ونغ، المسؤولة عن المسائل الأمنية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، على خدمة «إكس» (تويتر سابقاً): «لقد أجريتُ للتو محادثة شخصية عاطفية جداً مع (تشات جي بي تي) عبر الصوت، حول التوتر والتوازن بين العمل والحياة».

وتساءلت ونغ: «من المثير للاهتمام أنني شعرت بالاستماع والراحة. لم أجرّب العلاج من قبل، لكن هل الأمر على هذا النحو على الأرجح؟».

 وقد سعت ونغ من خلال رسالتها في المقام الأول إلى تسليط الضوء على وظيفة التوليف الصوتي الجديدة (المدفوعة) لروبوت الدردشة الذي طُرح قبل عام تقريباً والساعي إلى اعتماد نموذج اقتصادي خاص به.

ومن جهتها، ردت المطورة والناشطة الأميركية شير سكارليت، بحدة على هذا التصريح، قائلة إن علم النفس «يرمي إلى تحسين الصحة العقلية، وهو عمل شاق».

وأضافت: «أن يرسل المرء مشاعر إيجابية لنفسه أمر جيد، لكن لا علاقة لذلك بالعلاج»، ولكن هل يمكن للتفاعل مع الذكاء الاصطناعي أن يُنتج التجربة الإيجابية التي وصفتها ليليان ونغ؟ بحسب دراسة نُشرت قبل أيام في المجلة العلمية «نيتشر ماشين إنتلجنس» (Nature Machine Intelligence)، يمكن تفسير هذه الظاهرة من خلال تأثير الدواء الوهمي.

ولإثبات ذلك، استطلع باحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (إم آي تي) وجامعة أريزونا، آراء 300 مشارك، موضحين للبعض أن روبوت الدردشة لديه تعاطف، ولآخرين أنه كان متلاعباً، في حين قالوا لأفراد مجموعة ثالثة إنه ذو سلوك متوازن.

 

 

الذكاء الصناعى

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